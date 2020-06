Trenérka Milena Krůpová: Hodiny na tenisovém kurtu se do délky života nepočítají

Sportovní aktivita má výrazný pozitivní vliv na lidské zdraví a zpomaluje biologické procesy stárnutí. Zdá se, že nejlepší je vybrat si sport týmový a s dobrými přáteli, a to i přesto, že individuální aktivita bývá delší a intenzivnější. Vyplývá to z rozsáhlé studie dánských vědců, kteří 25 let sledovali a podrobně testovali jak rekreační sportovce, tak lidi se sedavým způsobem života.