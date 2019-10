Tonya Graves: Moje srdce je české

Po StarDance o něj chci zažádat. Jediná věc, která by se však pro mě změnila, by byla, že bych mohla volit. Moje srdce je české už teď.

A už je osminásobný mistr republiky v deseti tancích! Mohl by být můj syn. Má se mnou velkou trpělivost, té je opravdu zapotřebí. Učíme se ale jeden od druhého: sice neumím tance, které on perfektně ovládá, zase ale umím dělat show. Což neznamená, že nemám před přímým přenosem velkou trému.

To, co jsem dělala předtím: budu zpívat, koncertovat, moderovat, hrát ve filmu. Už se moc těším na natáčení hudební komedie Bourák, kterou režíruje Ondřej Trojan a jeho bratr Ivan hraje hlavní roli. Oba je mám moc ráda.

To byla nádhera! Volali mi z produkce, že pan Menzel hledá černocha malého vzrůstu. Černochů měl na výběr spoustu, ale všichni to byli obři. Při konkurzu se mě zeptal, proč jsem tak vážná.

Za chvíli mi ale volali, že jsem tu roli dostala. Byl to pro mě sen, protože miluji Menzelovy filmy a miluji Hrabala. Je to můj nejoblíbenější český spisovatel a patří mezi mé čtyři nejoblíbenější spisovatele vůbec. A Obsluhoval jsem anglického krále byla úplně první jeho kniha, kterou jsem četla.

Ano. Když jsem dorazila, začal se tady dávat v televizi. V Americe jsem ho velmi sledovala, znala jsem každý díl. Nadabovali ho do češtiny, a tak jsem poslouchala a vybavovala si, co jsem už znala. MacGyver byl můj nejlepší učitel češtiny.

Pracovala jsem zpočátku v knihkupectví, kde se prodávaly anglické učebnice. Snažila jsem mluvit česky, jakkoli s chybami, a teprve když to opravdu nešlo, jsem přešla do angličtiny.

Vůbec to nebylo tak, že jsem přišla do Prahy a chtěla se tu stát zpěvačkou. Toužila jsem pracovat s dětmi, jak jsem to dělala v USA: pracovala jsem tam v takovém azylovém domě s dětmi, které utekly z domova, dostaly se do špatné situace a my jsme jim pomáhali tu situaci vyřešit. Jenže bez znalosti jazyka jsem tady takovou práci nemohla dělat.