Tom Cruise: Slovo „nemožné“ pro něj neexistuje

„Narodil jsem se s tím, že budu pilotem. Od čtyř let jsem snil o svém letadle a taky jsem snil o tom, že natočím film, ve kterém budu létat. Ve čtyřiadvaceti jsem natočil Top Gun, ale jeho pokračování jsem si tehdy neuměl představit. Až po více než třiceti letech jsem si řekl, že by to vlastně byla umělecky i lidsky ohromná výzva,“ vypráví, jak vzniklo pokračování Top Gun: Maverick, v němž ztělesňuje kapitána odpovědného za výcvik nové skupiny elitních stíhačů.

„Všechno jsem začal dnem i nocí promýšlet, včetně toho, jak vybrat herce, jak je všemu začít učit a naučit. Naštěstí jsem s letectvím měl stále kontakty. Byla to ohromná týmová práce a spolupráce všeho se všemi.“

Když už akce, tak skutečná

Podle Toma Cruise nemůžete vytvořit silný zážitek, pokud netočíte film, jako je Top Gun: Maverick, realisticky: „Abychom to zvládli, pracovali s námi nejlepší bojoví piloti na světě. Měli jsme naprosto nový systém kamer, který nám dovolil dát jich šest v IMAX kvalitě do letadla s herci, které je zabíraly, zatímco letoun pilotoval zkušený pilot na zadním sedadle,“ říká.

„Létat v těchto letadlech je naprostý adrenalin. Je úžasné, co vidíte v kokpitu, a diváci to díky filmu mohou zažít taky. Letecký film, jako je tenhle, nikdy nikdo nenatočil a nikdy znova nenatočí. Vážně všem ukážeme, jaké je to být letcem Top Gun,“ prohlašuje nadšeně Tom Cruise.

Přes obavy pojišťovacích agentů i režiséra vylezl na nejvyšší stavbu světa - mrakodrap Burdž Chalífa

Pro představu poslouží jedna z nejextrémnějších scén. V ní Maverick (Cruise) letí nebezpečně nízko a filmaři si kvůli tomu museli vyžádat zvláštní povolení od amerického námořnictva. Režisér Joseph Kosinski říká:

„Všichni si z počátku mysleli, že je to nemožné. Když ale Tom slyší, že je něco nemožné, že to nepůjde, naschvál se do toho pustí. A herci opravdu létali ve skutečné stíhačce F-18 Super Hornet a zvykli si na odstředivou sílu. Dokázali to jen díky Tomovi a jeho tréninku. Jen díky němu vznikl tento akční film, který je ovšem nejen o stíhačkách, ale i o rodině, přátelích a obětech.“

„Létat v těchto letadlech je naprostý adrenalin. Je úžasné, co vidíte v kokpitu, a diváci to díky filmu mohou zažít taky. Letecký snímek, jako je tenhle, nikdy nikdo nenatočil a nikdy znova nenatočí,“ říká Tom Cruise o Top Gun: Maverick. Foto: CinemArt

Adrenalin v krvi

Tom Cruise miluje risk, vzrušení, nebezpečí, což vyzařuje ze všech jeho akčních rolí. Jednou z nejnebezpečnějších byla Mission Impossible – Ghost Protocol (2011), kde předvedl jeden ze svých největších akrobatických kousků.

Sám, navzdory obavám pojišťovacích agentů i režiséra, vylezl na nejvyšší stavbu světa – gigantický mrakodrap Burdž Chalífa v Dubaji do výšky 828 metrů.

„Výšky miluju, nebál jsem se jich ani jako malý kluk, kdy jsem si hrál na svého milovaného akčního hrdinu J. I. Joea. Když vidím tak odlišné stavby, jako je tato, vždycky mě napadne: jak bych po tomhle mohl šplhat? Jak bych z toho mohl skočit? To jsem si přece nemohl nechat ujít,“ poznamenal tehdy.

A režisér Brad Bird mu dal za pravdu: „Tom chce všechno dělat sám a tvrdě na tom pracuje. Je přesvědčený, že když to herec zvládne, získá to pro diváka na důvěryhodnosti.“

Nevyléčitelný romantik

V Top Gun: Maverick řídí motocykl Kawasaki H2R, který byl v době natáčení filmu považován za nejrychlejší motocykl na světě.

„Odmalička jsem velký filmový fanda, a když jsem dostal šanci, chtěl jsem ji plně využít. Natáčení je můj největší koníček. Snímky jako Mission Impossible a nový Top Gun jsou velmi obtížné. Vždycky je to ale o novém, svěžím nápadu, jak to udělat zábavné a uchovat napětí. Jako tvůrce i jako herce mě vždycky nejvíc zajímali diváci. Chci, aby se dobře bavili a aby zažili nová dobrodružství,“ říká přesvědčivě Tom Cruise.

„Je prototypem velvyslance šoubyznysu,“ napsal před lety John Burman z Hollywoodského reportéra. „Kromě rozchodu s Nicol Kidmanovou nikdy neměl žádný skandál, nic neskrýval ani kolem rozvodu manželství s Katie Holmesovou, které skončilo v roce 2012, když nechtěla, aby jejich dcera Suri vyrůstala ve scientologické církvi, a lidé ho zbožňují.“

Je to jen pár měsíců, co se Cruise rozešel s hvězdou sedmé Mission: Impossible, herečkou Hayley Atwellovou. Zasvěcený zdroj ale tvrdí, že Tom Cruise má ve svém životě novou ženu, jistou britskou herečku, kterou poznal v Londýně na zkouškách kaskadérských kousků pro Mission: Impossible 8.

Zasypává ji květinami, předchází si ji luxusními večeřemi, a dokonce ji vzal i na výlet letadlem, které sám pilotoval. Říká se, že když se Tom zamiluje, udělá pro milou cokoli, je nevyléčitelný romantik.

Víte, že....