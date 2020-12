Svetry, které zahřejí, ale nekoušou

Co se týče materiálového složení, i zde platí, že zelenou mají zejména přírodní materiály, jako jsou různé druhy vlny, kašmír, mohér či bavlna. Pokud volíte kousek, který hodláte nosit na holou kůži, zvolte merino vlnu nebo kašmír.

Pudrový, Cellbes, 999 Kč. Propínací, F&F, 399 Kč. Růžový do véčka, Pietro Filipi, 3490 Kč. Rolák hnědý, s.Oliver, 999 Kč. Rolák fialkový, Gant, 4799 Kč. Růžový svetr s krátkým rukávem, Ralph Lauren (prodává Zalando), 3240 Kč.

Tyto materiály nemají tendenci kousat a při nasáknutí potu mají tu úžasnou vlastnost, že stále hřejí, a neabsorbují pachy. O to důkladněji ale s nimi zacházejte. Perte je ve vlažné či studené vodě, poté položte na ručník. Vyvěšení by totiž mohlo zapříčinit, že by se vlákna pod tíhou vody vytahala.