Stylová ochrana proti koronaviru z ulic New Yorku

V americkém New Yorku proběhl v období od 11. do 16. září týden módy. Ačkoliv nebyl kvůli koronavirové pandemii co do velikosti stejný jako minulé ročníky, přilákal i tak mnoho módních nadšenců. Prohlédněte si, jak se popasovali s předepsanými opatřeními po svém.