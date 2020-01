Student chce vypadat jako panenka Barbie. Za operace utratil jeden a půl milionu korun

Seznamte se s Patrickem Mastem. Pětadvacetiletým studentem z Německa, který se sice narodil jako muž, ale považuje se za genderově neutrální osobu. Rád by se stylizoval do podoby panenky Barbie, za což utratil již jeden a půl milionu korun. Na to, co dokáže utkvělá honba za dokonalostí a práce plastických chirurgů, se podívejte ve videu.