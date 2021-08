Stimulovat sex drogami je riskantní

U některých mužů představuje vážnou komplikaci i to, že u nich po pití alkoholu neklesají jen zábrany, ale také stoupá agresivita. Jako soudní znalec se často setkávám s tím, že se pak častěji dopouštějí trestních deliktů, a to nejen na ženách.

Na různých party často dochází i k tomu, že lidé kombinují drogy s alkoholem nebo různé druhy drog mezi sebou. Některé ty kombinace mohou způsobit dramatické reakce. Také vzniká otázka, do jaké míry jsou lidé v rauši schopní vnímat, kolik si čeho dali. Nemůžeme realisticky předpokládat ani skutečnost, že by zjišťovali informace o tom, jaké drogy nebo i léky se spolu nemají rozhodně míchat. Praxe bývá spíš taková, že na party splácají, co je po ruce, se všemi riziky, která to přináší.