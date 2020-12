Spojily je děti a jablečné bublinky

Dříve nabyté zkušenosti se jim náramně hodily při vývoji, rozjezdu a budování vlastní značky. Michaela Syrová se věnuje výrobě, Michaela Schenková prodeji a marketingu. To, že do podnikání šly prakticky bez zkušeností v potravinářském provozu, považují za výhodu: „Nebály jsme se. Používaly jsme zdravý rozum. Nechaly jsme si poradit od jiných.“

Bez podpory manželů a rodin by něco takového možné nebylo. „Neustále v nás věřili a v těch nejtěžších chvílích, kdy jsme myslely, že to vzdáme, nám dodávali odvahu. A za to jsme jim nesmírně vděčné,“ ohlížejí se obě průkopnice zpět. Potřebné zázemí jim před pěti lety poskytoval rodinný vinný sklep. Právě ten byl svědkem neustálých experimentů s tekutým jablečným základem, tedy čerstvým, nezkvašeným moštem, do nějž se snažily různě vpravit dětmi tolik milované bublinky.