Simona Hába Zmrzlá: Trémy na jevišti jsem se zbavila, když jsem otěhotněla

V krimiseriálu Odznak Vysočina máte jednu z hlavních rolí. Natáčelo se skutečně na Vysočině?

Ano, vše se točilo na Vysočině, dokonce i interiér policejní stanice. Je to novostavba, která stojí hned u řeky a má obrovskou prosklenou stěnu. Točilo se v Ledči nad Sázavou a my jsme měli nádherný výhled na ledečský hrad. Ten je pověstný tím, že se tam často točí pohádky, protože má krásné nádvoří i interiér.

Stihla jste se do něj podívat?

Ne, když jsme tam byli, byl zrovna lockdown.

Jak jste na sebe slyšely s druhou představitelkou vyšetřovatelky, Monikou Hilmerovou?

Moc dobře. Předtím jsem se s nikým z týmu osobně neznala, ani s Monikou. Ale hodně jsme se skamarádily. Po nějaké době natáčení jsme na sebe byly tak naladěné, že jsme třeba ve stejnou chvíli někomu odpověděly na otázku stejnými slovy.

V seriálu se řeší společenské nešvary, ať už je to sexuální násilí, veteráni z Afghánistánu, nebo exekuce. Jak se vám líbil scénář?

Každý díl má nějaké takové téma se společenským přesahem. To se mi líbilo hned od začátku. A bavili jsme se o tom už na první schůzce, když jsme se sešli s režisérem a producentem. Všechno to jsou témata, která jsou aktuální.

Například díl, kde se najde zavražděný exekutor. Není to jen o nenávisti k exekutorům, ale hlavně o tom, jak exekutor může zneužívat svého mocenského postavení.

Hrajete vyšetřovatelku a ta musí umět zachovávat chladnou hlavu v krizových momentech. Umíte to i vy?

Krizový moment jsem už dlouho nezažila. Ale myslím, že v takových chvílích dokážu zachovat chladnou hlavu.

Ctižádostivou novicku policejního týmu hraje v seriálu Odznak Vysočina. Foto: TV Nova

Emoce s vámi nesmýkají?

Ne, jen doma. Tam si to občas dovolím.

Nedávno se ve vašem jméně objevilo nové příjmení, Hába. Mohla jste být po svatbě i Hábová, nebo zůstat jen Zmrzlá. Variant ženských příjmení je dnes hodně, proč jste si vybrala tu svoji?

Odjakživa, ještě než jsem poznala svého manžela, mi bylo jasné, že bych nechtěla přijmout ženichovo příjmení. Přijde mi to, jako kdybych ze dne na den změnila identitu. A říkala jsem si, že „paní Hábová“ taky nemůžu být.

Protože Dana Hábová, moje tchyně, je slavná překladatelka, ikona a persona simultánního překladu. Ale chtěla jsem, aby bylo vidět, že jsem vdaná. Takže jsem udělala kompromis, zvolila jsem variantu Hába Zmrzlá.

Jaká byla svatba?

Úplně skvělá. Můj muž mě požádal o ruku v létě, když jsem byla těhotná, a já souhlasila. Chtěli jsme to stihnout před porodem, aby pak už byl klid. Ještě že tak, protože pak propukla korona.

Svatbu jsme zorganizovali asi za měsíc. Uspořádali jsme to ve čtvrti, kde bydlíme, v restauraci, kterou provozuje náš kamarád. A hned vedle je Jurkovičova vila, významná brněnská architektonická památka, tam se konal obřad. Když jdeme na procházku do lesa, často se tam stavíme na kafe a připomeneme si naši svatbu. Je to romantika.

Z vašich předchozích rozhovorů jsem získala dojem, že jste feministicky naladěná. Jak jde feminismus a svatba dohromady?

Svatba není o tom, že by měla být žena pod pantoflem a poslouchat svého manžela. A to platí i naopak. Navíc můj manžel je feminista.

Jak se projevuje muž feminista?

Úplně normálně, prostě smýšlí a jedná tak, že muži a ženy jsou si rovni. Takže například doma děláme všechno rovným dílem.

Myslíte práci v domácnosti?

Třeba. Jeden z nás zrovna víc pracuje a ten druhý je pak více v domácnosti. Poslední dva roky, když byl syn ještě malinkatý, vycházela domácnost spíš na mě. To se ale postupně začíná měnit s tím, jak více pracuji.

Tři měsíce natáčení Odznaku Vysočina byly docela dost intenzivní i pro manžela, protože to bylo poprvé, co jsem se na delší dobu vzdalovala z domova. Třeba i na několik dní.

Simona Hába Zmrzlá Foto: Milan Malíček, Právo

Je fajn, že vás umí zastoupit. S jakými pocity jste opouštěla malé dítě?

Ze začátku jsem z toho byla nervózní, protože jsem syna opouštěla poprvé v jeho patnácti měsících. Zároveň jsem se strašně těšila, že budu točit. V podstatě jsem dva roky nepracovala ani v divadle, ani před kamerou a už jsem potřebovala něco dělat.

Někdy se stane, že herečky na mateřské zapochybují o své práci. Stalo se vám to?

Ne, já jsem nepochybovala. Užívala jsem si mateřství. Teď s druhým dítětem trochu víc než s prvním. Ze začátku jsem byla spokojená, bylo to v pohodě. Vzápětí přišel lockdown, takže jsme spolu byli pořád všichni doma, což mně s malým dítětem vyhovovalo.

Váš muž je z Prahy a vy jste z Brna. Jak jste to vyřešili?

Jako kde bydlíme? Zatím ještě pořád v Brně. Ale výhledově plánujeme stěhování do Prahy.

Jak jej nesete jako brněnský patriot?

Myslíte, že jsem brněnský patriot? Je fakt, že jsem vlastně nikdy nevytáhla paty z Brna, což mě trošku mrzí. V Divadle Husa na provázku jsem byla v angažmá osm let. Můj muž je režisér, tak pracuje vlastně všude. Pracovně nás toho v Brně zase tolik nedrží.

Režisér a herečka je časté spojení. Je výhoda být ze stejné profese?

Pro mě ano. Když jsme spolu začali chodit, hodně jsme si povídali, vlastně jsme v jednom kuse mluvili. Ať už o vztazích, nebo o divadle.

Nedávno jsme měli premiéru ve Venuši ve Švehlovce s divadelní platformou Lachende Bestien. Je to inscenace o sociální a klimatické nespravedlnosti s názvem Kohlhaas. Podle Kleistovy novely ji zdramatizovali můj manžel a jeho kamarád, režisér Šimon Spišák. Napsali, zrežírovali a oba tam hrají. A já s nimi. A s námi všemi pak ještě geniální skladatel Jindřich Čížek.

Jak to snášíte, když vás režíruje manžel?

Nám to spolu funguje, což už jsme zjistili tehdy v Huse na provázku. Bylo to pro mě jedno z nejlepších zkoušení, co jsem zažila. I teď mi to přišlo hrozně fajn. Vlastně mám pocit, že to byla zábava, a ne práce.

S Karlem Dobrým se sešla ve filmu Hastrman. Hrála v něm divokou dívku Katynku. Foto: CinemArt

Nemá manžel tendenci režírovat i doma?

Ne.

Co vaše hudební aktivity, máte na ně čas?

Moc ne. Navíc do nich trošku hodil vidle koronavirus. Pořád se něco ruší, a tak se raději ani nic nedomlouvá. Obě kapely, kde zpívám, jsou vhodné na plesy nebo na svatby. Ty se teď moc dopředu neplánují.

Takže si zpíváte v koupelně?

Právě že si moc nezpívám. Trošku mi to chybí. I když někdy si zpíváme doma celá rodina a většinou v kuchyni.

Volala jsem mamce, že mě na ten gympl nevzali. A ona mi na to řekla: „No, co se dá dělat, tak budeš herečka, no“

Vaše maminka je zdravotní sestra a tatínek automechanik. Jaká jste byla jako malá?

Bázlivá. Pořád jsem chtěla být jen s maminkou. Měla jsem nervy, když jsem měla jít do školky i do školy. Úplně stejně to prožívá moje dcera. Chodila jsem do klavíru, ale vlastně mě to nebavilo. Asi dva roky jsem chodila i do dramaťáku.

Pamatuji si na zážitek z prvního představení, kde jsem hrála pana učitele Medvěda. Měla jsem strašnou trému a říkala si, že to nezahraju a že text si taky určitě nezapamatuju. Představení ale proběhlo, a já jsem na sebe byla tehdy hrdá.

Nakonec jste herectví neunikla. Zvažovala jste i jiné možnosti?

V deváté třídě jsem dělala přijímačky na gympl, kam jsem se nedostala. Jako druhou možnost jsem měla gympl, kde byl i obor literárně-dramatický. Byla jsem přesvědčena, že se dostanu na tu první školu, ale pak jsem s pláčem volala mamce, že mě na ni nevzali. A ona mi na to řekla: „No, co se dá dělat, tak budeš herečka, no.“ A skutečně na tom druhém gymplu mě herectví a divadlo chytlo.

Kdy jste se zbavila trémy?

Ve chvíli, kdy jsem zjistila, že jsem otěhotněla. Najednou mi přišlo, že jsou opravdu mnohem důležitější věci než divadlo a moje herectví. Od té doby už trému nemám.

„Svatba není o tom, že by měla být žena pod pantoflem a poslouchat svého manžela. A to platí i naopak. Navíc můj manžel je feminista,“ říká Simona. Foto: Milan Malíček, Právo

Na co se momentálně těšíte?

Bude se točit druhý díl pohádky Princezna zakletá v čase. Doufám, že bude mít podobný úspěch jako první díl. Snad se i dočkáme druhé série Odznaku Vysočina.

Film Hastrman, kde jste hrála hlavní ženskou postavu, mít dvojku asi nebude. Jak vzpomínáte na natáčení?

Dobře a ráda. Do té doby jsem neměla tak intenzivní zážitek před kamerou. S režisérem Ondřejem Havelkou byla skvělá spolupráce. Vystupuje na veřejnosti jako gentleman a opravdu takový je. Laskavý člověk. Mimo to tam byl skvělý štáb a dobrá atmosféra na place.

Jak jste na sebe slyšeli s Karlem Dobrým jako s hlavním představitelem Hastrmana?

Během natáčení jsme se, myslím, skamarádili. A tím pádem se nám spolu i dobře hrálo.

Snažím se jednat šetrně, třídit odpad, nekupovat zbytečnosti. Jako matka v tomto ohledu ale docela narážím

Znala jste stejnojmenný román od Miloše Urbana, který byl předlohou filmu?

Přečetla jsem si ho kvůli natáčení. Předtím jsem ho neznala. Jen se nestačím divit, že už je to skoro pět let.

Hastrman má podtitul ekologický román. To vám jako zanícené ekoložce asi bylo blízké. Jste hodně ekologická v běžném životě?