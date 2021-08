Seznamte se s novými nadějemi světového modelingu

Foto: Schwarzkopf Elite Model Look

Vítězové letošního ročníku Elite Model Look s Denisou Dvořákovou (nalevo), Michaelou Kociánovou (napravo) a ředitelem soutěže Sašou Jány

Jako v předchozích ročnících se i tohoto slavnostního finálového večera zúčastnily topmodelky agentur Elite Prague a Elite Bratislava, například vítězky světových finále Elite Model Look Denisa Dvořáková, Eva Klímková, Barbora Podzimková a Jana Tvrdíková a také slovenské topmodelky Barbora Brušková, Sasha Gachulincová a další.

Foto: Schwarzkopf Elite Model Look

O hudební zážitek se v rámci finále postaral francouzský zpěvák Adam Naas. Finálovým večerem provázeli Hana Vagnerová a Vladimír Polívka. Scénu v rámci letošního ročníku navrhl renomovaný scénograf Marek Cpin. Někteří z významných hostů se pak přesunuli na večírek do pražského Sasazu.

V průběhu měsíce září se v obchodních centrech po celé ČR a SR uskuteční celkem 21 castingů, které odstartují další ročník soutěže. Mohou se do ní přihlásit slečny ve věku 13 až 21 let s výškou nad 170 cm a mladí muži ve věku 15 až 23 let s výškou nad 183 cm.