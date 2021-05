Šest důvodů, proč se lidé chtějí vrátit zpátky do kanceláří

„Moje specializace je vytváření tabulek pro analýzu. To zahrnuje sepsání mnoha složitých vzorců, které se po částech testují. Před covidem jsem vycvičil své spolupracovníky, aby na mě během tohoto úkolu nemluvili. To stejné ale nelze aplikovat doma, kde mám pět zvířecích mazlíčků a manželku, která se mě často ptá na rady ohledně počítače. Nemám ale srdce na to jí říci, že narušuje moji koncentraci,“ říká viceprezident developerské společnosti Brion Georges, který využil první šance vrátit se do kanceláře.