Sbíráme a sušíme byliny na zimu

Jméno této krásné květiny se v posledních letech skloňuje hlavně v souvislosti s doplňky stravy na posílení imunity a při nemocech z nachlazení. Za nejsilnější jsou považovány tzv. echinaceové kapky, tedy výluh z rostlin do lihu.

Léčivých vlastností echinacey si údajně jako první všimli američtí indiáni, od nichž se poznatky o účincích této rostliny postupně dostaly až do Evropy.

Asi bude složité schroupat na posezení denně stroužek čerstvého česneku, ale zkuste ho co nejčastěji přidávat do jídel tepelně neupravený, tak získáte maximum pozitivních látek. Česnek totiž obsahuje vitaminy A, B, C a E, které dohromady podporují imunitu, snižují únavu, a „áčko” je dobré i na oči.