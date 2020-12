S kým můžeme sdílet tajemství a kdy raději mlčet

Vyberte si dobrého a známého posluchače. Někdy je velmi těžké najít někoho, kdo je pozorný a zároveň důvěryhodný. I když to samozřejmě závisí na vašem rodinném zázemí, počtu dobrých přátel nebo blízkých kolegů. Ale měl by to být někdo, koho dobře znáte. Bohužel fenomén „cizinec ve vlaku“ je dnes už tak trochu passé. I kdybychom v kupé, v autobusu či letadle potkali někoho ochotného vyslyšet naše trápení, nemůžeme si být jisti, že si naše tajemství prostě odveze do svého života. Pravděpodobnost, že budeme mít společné známé na sociálních sítích jako Facebook či LinkedIn a budeme tak vzájemně propojeni, není malá. Navíc už jen to, že si budeme muset dělat starosti hned poté, co „cizince ve vlaku“ opustíme, nám na dobrém pocitu nepřidá a úleva se nedostaví.