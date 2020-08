Robert Pattinson: Jsem spíš samotář a jako celebrita jsem se opravdu necítil dobře

Potom, co Robert zazářil v historickém filmu Miláček (2012), měl slávy dost. Proto až do loňska přijímal role jen v nízkorozpočtových nezávislých filmech.

Natáčel různě po světě, hrál nevinné oběti, outsidery, rebely, lidi trpící paranoií, ať už to byl jeho nekorunovaný král Wall Streetu v thrilleru Cosmoplis (2012), věčně nazlobený samotář v krimi Cesta (2014), muž, který se vydává zachránit bratra v dramatu Dobrý časy (2017), či asistent námořníka notorika, který se začne propadat do šílenství v hororovém Majáku (2019).

„Léta jsem se budil do stavu nervózního napětí. Ve svých dvaadvaceti jsem necítil nic než strach a nejistotu. Jsem spíš samotář a jako celebrita jsem se po Stmívání opravdu necítil dobře. Teď jsem rozhodně mnohem klidnější. Myslím, že je to tím, jak stárnu. Mám pocit, že nemusím nikomu nic dokazovat. Zábavné je ale dokazovat to, co nemusím. Dopracovat se k takovému postoji mi ovšem dalo zabrat,“ přiznává Robert.