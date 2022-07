Recepty na bezlepkové letní menu

Polovinu smetany rozmixujte se sýrem do pěny.

Poté přidejte vyšlehanou pěnu, vše zamíchejte, osolte a vlijte do formiček. Nechte ztuhnout v lednici (přes noc).

Přecezený vroucí nálev rozdělte do dvou kastrůlků. Do prvního dejte vařit kolečka a do druhého kostičky z řepy. Vařte doměkka.