Proč se cizinci s češtinou tak perou

„Chtěla bych mluvit jako rodilý mluvčí, ale je to velmi těžké,“ svěřuje se dvaadvacetiletá Iuliana Stefania Ene, která na Fakultě cizích jazyků a literatur Bukurešťské univerzity studuje bohemistiku, tedy naši literaturu a řeč. Tvrdí, že je sice obtížná, ale taky zajímavá, a přiznává, že problémy jí dělá především naše komplikované skloňování podstatných jmen v sedmi pádech.

„Jsem tu moc krátce na to, abych fundovaně odpověděl, co o Česku Rumuni vědí,“ upozorňuje šestatřicetiletý lektor, který v Bukurešti pracuje od loňského října.

Také on sám si při pedagogické práci rozšiřuje obzory, protože jak přiznává, Rumunsko bylo jedním z jeho bílých míst na mapě Evropy. Absolvent češtiny, ruštiny a muzikologie na Masarykově univerzitě v Brně už má s výukou češtiny v cizině zkušenosti.

Jeho pracoviště na Bukurešťské univerzitě je jedním z takzvaných lektorátů, středisek výuky češtiny, které jsou roztroušené po celém světě. V rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí je zřizují česká ministerstva školství a zahraničních věcí, a to na základě zájmu univerzit.

V některých zemích má výuka češtiny na vysokých školách dlouholetou tradici, díky lektorátům se však drží i v místech, kde by to bez podpory naší země nešlo.

Mladí Rumuni se neučí česky kvůli Arabele či z jiných romantických důvodů. Nesouvisí to ani s existencí českých vesnic v oblasti Banátu, kde se tuzemští emigranti usadili v polovině 19. století.

Ostatně jak upozorňuje Jiří Bernkopf, mladí lidé z Banátu to v případě zájmu o jazyk svých předků nemají do Brna o mnoho dále než do Bukurešti.