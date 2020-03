Probuďte svůj šatník ze zimního spánku

Jaro si také přímo říká o to zařadit do svého šatníku více sukní a šatů. Není totiž nic hezčího, než když se žena rozhodne podtrhnout svoji ženskost. Pořiďte si ty s drobnými kvítky, které mají tendenci omlazovat, nebo vsaďte na nadčasové denimové šaty s páskem, které vykouzlí postavu přesýpacích hodin. Přes ně pak přehoďte jarní kabát, trenčkot nebo třeba koženou bundu, pokud to počasí dovolí.