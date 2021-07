Přemyslovská princezna Vilemína se ocitla na hranici mezi svatořečením a kacířstvím

Korunu všemu nasadilo přesvědčení, že se Vilemínini žáci stanou novými apoštoly a její následovnice Manfréda z Pirovana římskou papežkou, která pokřtí i židy a muslimy... To už bylo na Řím moc a do Milána zamířili inkvizitoři z řad dominikánů.

„Jste pošetilí, protože o mně říkáte a věříte tomu, co není. Narodila jsem se z muže a ženy,“ mírnila podle inkvizičního protokolu své obdivovatele. Ti ji prý slyšeli říkat jen „dobrá slova a čestné a zbožné poučení“. Když se dva následníci ještě za jejího života přeli, je-li vtělením Ducha svatého, rozzlobila se na ně a odpověděla jim, že „sona je z masa a kostí a také přivedla do Milána syna“.

Samotné přízvisko „Česká“ se však v inkvizičním zápisu u Vilemínina jména nevyskytuje. To jí dal až roku 1676 historik Giovanni Pietro Puricelli. Ani v českých pramenech není o Vilemíně-Blaženě zmínka. Podobné pochybnosti zřejmě táhly hlavou i Františku Palackému, když při své cestě do Itálie inkviziční záznam v Ambrosiánské knihovně objevil.

„Historikové si už od 17. století kladou otázku, jestli Vilemína skutečně patří do přemyslovské genealogie. Nebo, jak se domnívám já, jestli to byla žena, která cosi věděla o poměrech za Alpami, a aby na sebe upoutala pozornost a učinila se zajímavou, zkrášlila svůj původ touto historkou," uvedl historik Josef Žemlička v televizním pořadu Historie.cs.

To ale nedává smysl: proč by lhala žena, jejíž životní náplní bylo konání dobrých skutků? K nim královský původ nepotřebovala.

Ostatně jak už jsme zmínili, na Vilemínin královský původ ukazuje jediný pramen: inkviziční protokoly, které vznikly dvacet let po její smrti. A v nich je vždy uvedeno „říkalo se, že”, nikdy, že to uvedla ona sama. Pověst o královském rodu tak mohla být součástí kultu, který se rozšířil bez jejího vědomí a možná i proti její vůli. Nebo až po její smrti.

Proč by však v tom případě Ondřej po smrti Vilemímy putoval tisíce kilometrů do divoké země ve středu Evropy, aby přesvědčil královskou rodinu, která s ní neměla nic společného, o podpoře svatořečení?

Byla tedy Vilemína Přemyslovna, nebo nebyla? „Upřímně přiznám, že nevím. Nevím, proč se ve veřejném prostoru objevila teprve řadu let po svém narození. S poměry na pražském dvoře za vlády Přemysla Otakara I., a to včetně jeho druhého manželství, jsme vcelku slušně obeznámeni, a proto mě překvapuje, že Vilemína zcela unikla jakékoliv, byť i nepřímé pozornosti. A pak tu máme její údajné rodné jméno Blažena, v přemyslovské genealogii naprosto ojedinělé. Pokud by šlo o jméno pozdější, třeba řeholní, jak by se mohla hlásit ke svému synovi? A co se s ním vůbec stalo dál?” vypočítává nejasnosti profesor Wihoda.