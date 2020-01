Poslední přehlídka Jeana-Paula Gaultiera. Návrhář se rozloučil se světem módy

„Mám za sebou skvělé roky. Nemůžu si na nic stěžovat. Ale už je čas na to začít odpočívat a vplout do nové etapy, která bude jistě protknutá módou, ale už ne v takové míře. Lidé se mě často ptají, co bude s módou. Já jsem vyrůstal v době, která se točila kolem oblečení a jsem rád za to, že jsem mohl svobodně tvořit to, co se mi líbilo. Doba se sice mění, ale móda je nesmrtelná, musíme se jen umět přizpůsobit a najít cestu v chaosu. Přestaňme pálit oblečení a raději ho recyklujme,“ řekl Jean-Paul Gaultier pro agenturu Reuters.