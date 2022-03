Poradna: Rodinná firma jako zlatá klec

Chtěla jsem jet i na stáž do ciziny. Covid to překazil. Absolvovala jsem praxi alespoň v české IT firmě. Nahlédla jsem do její ekonomiky a zlepšila si znalosti o financích. Firma by mě brala všemi deseti. Ocitla jsem se však v pasti kvůli starší sestře.

Podle názoru mého otce se moc „nepovedla“. Na učení nikdy nebyla, rodiče s ní odmala zažívali problémy, a to i kázeňské. V dospívání dokonce kradla. Chvíli měla také drogové období. Šla zkrátka z maléru do maléru. Maminka z ní byla zoufalá a myslím, že se sestřička podepsala i na jejím zdravotním stavu.

Nyní se už s rodinou nestýká. A kvůli tomu jsem se stala nadějí rodičů, kteří ve mně vidí jediného zachránce rodinného podniku. Otec je totiž majitel úspěšné firmy. Hodně se nadřel a vybudoval ji prakticky z ničeho. Práce, kterou dává lidem, dobře živí spoustu rodin. Cítí se za ně odpovědný.

Když jsem mu ale řekla, že nechci nastoupit na jeho místo a jednou ho převzít, začala velká vydírací masáž. „Pro koho myslíš, že jsem léta tak dřel, abych vybudoval tu firmu?“ rozčiloval se. „Pro vás holky. Pavla je k ničemu, ale ty jsi schopná,“ tlačil na mě. Nakonec jsem přetahovanou s ním prohrála. Podlehla jsem maminčiným slzám.

Moje pozice vypadá na první pohled komfortně. Nemusím se bát o svou židli a soupeřit s někým o místo na slunci. Navíc můžu vydělávat slušné peníze. Jenže s otcem si připadám jako malá holčička, po které chce, aby se znovu učila jezdit na kole, i když na něm roky drandila, a vůbec ne špatně. Rozhodl se, že ze mě vychová špičkového manažera, jenže podle svých představ. Tak se často střetáváme.

Ale to není jediný problém. Rodiče postavili velký dům. Mám v něm svůj byt. Spousta vrstevníků by mi asi záviděla. Jenže zas to má svá ale. Nemohu si třeba pozvat návštěvu, aniž by nemusela povinně navštívit rodiče. Nemůžu si pozvat kluka, aniž by ho zevrubně neprolustrovali. Matka sleduje, kdy přicházím, kdy odcházím a co dělám.

To jí zůstalo z doby, kdy hlídala mou sestru. Pravda, je hodná, stará se o mě, ale čeká, že jí budu vděčná za její „péči“, i když o ni nestojím. Oba rodiče mi navíc chtějí stále radit. Není oblast, do které by mi nemluvili a nechtěli mít o všem přehled. Když jsem to už nezvládala a chtěla se odstěhovat, zavalili mě zase výčitkami. Pro koho to všechno dělali, pro koho stavěli tak velký barák? Jsem zkrátka nevděčník.

Na jednu stranu jejich starost a péči chápu, na druhou mi jde na nervy. A naše vztahy jsou pak zbytečně napjaté. Hádky, výčitky a neustálé vysvětlování jsou na denním pořádku. Ale stejně mi to všechno není nic platné, mám dojem, že mé pocity naprosto nechápou.