Podnikat začala tajně v garáži svých rodičů. Dnes vlastní módní impérium

„Psal se rok 2010 a kamarádka mě uvrtala do podnikání s oblečením v rámci pop-upů. Věděla jsem, že by mi rodiče moje rozhodnutí změnit kariéru nikdy neschválili, a proto jsem se každý den oblékla do pracovního a jela s mámou autobusem do města. V ruce jsem přitom nesla prázdnou tašku na notebook,“ říká Jane Lu pro Daily Mail.