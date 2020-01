Petr Lexa: O jediném rozchodu se dá složit celá deska

Co obnáší sláva, ví už Petr Lexa z minulosti, v roli youtubera Hoggyho jej děti a puberťáci zbožňovali. V muzice chce ale fanouškům ukázat svou vážnější tvář.

Určitě ano, vždyť já jsem se k muzice dostal úplnou náhodou. Od dětství jsem se věnoval divadlu a vydržel jsem u něj asi do dvaceti let.

Ne, vůbec. Zaměření na jazyky jsem měl už na gymnáziu, hlavně na španělštinu, ve které jsme měli vyučování i maturitu. Směřoval jsem k tomu, že odcestuju do zahraničí nebo budu dělat překladatele.

Pozval mě do Prahy a za týden jsme už skládali, tedy přesněji Lukáš. Rok jsem studoval a dojížděl za ním. Během té doby jsme zjistili, že další členy přibírat nepotřebujeme a vytvoříme něco, co u nás není úplně běžné – duo.

Šli jsme do toho naplno. V Česku to často funguje tak, že se sejde parta kamarádů, roky zkoušejí a hrají po klubech pro pár lidí, dokud se nevyhrají. Tuhle etapu jsme díky Lukášovým zkušenostem úplně přeskočili.

Na scéně už byl dlouho, hrál ve známých i neznámých kapelách a nelíbilo se mu, jak to u nás lidi většinou dělají. Chtěl zkusit jiný přístup k pop music. Zaměřit se na češtinu a psát melodické písničky, které si lidi můžou zabrnkat na kytaru u táboráků a které zároveň budou fungovat i s velkou produkcí. Tím mě zaujal.

Nešel jsem do toho s tím, že chci vyhrát a být slavný zpěvák. Vnímal jsem sám sebe spíše jako herce, ale zpěv mě bavil. Řekl jsem si, že to zkusím a uvidím.

Spousta lidí si myslí, že mě Lukáš oslovil na základě toho, ale tak to není.

Hoggy byla spíš role než přezdívka, ale ano, určitě jsem byl mezi prvními, kteří dosáhli větší sledovanosti. Bylo to v době, kdy se teprve začalo mluvit o tom, že jsou na YouTube tvůrci, kteří vytvářejí nějaký obsah.

Ne, mám na to podobný názor jako vy. Já jsem za pět, šest let na YouTube udělal snad jedinou spolupráci (zaplacenou reklamu výrobku či firmě, což je dnes častá motivace začínajících youtuberů – pozn. red.). Tehdy jsem dostal od nějaké firmy počítač, abych mohl stříhat videa.

Neurazím, ale pravda je taková, že mě v životě nenapadlo, že by moje videa mohl sledovat někdo mladší, protože humorem a tématy se to s nimi často nepotkávalo.

Odmalička jsem byl hyperaktivní, rodiče mě dali do divadla, abych ze sebe vydal energii. Vzal jsem tuto svou osobnost, svou hyperaktivitu a vložil ji do postavy Hoggyho.

Bylo mi přes dvacet, ale vypadal jsem na třináct, bylo to veselé, barevné a mladší diváci si to našli taky proto, že tenkrát ještě dospělí YouTube nesledovali.

Hodně, hodně… Že mě sledují i mladší, jsem pochopil, když jsem jezdil na různé akce, pořádal autogramiády. Připadalo mi to zvláštní. Když youtuber ve videu sedí před objektivem a kouká do něj, v dítěti to evokuje, že mluví k němu.