Paříž hlásá návrat legín i šátků do vlasů

Měsíc módy je u konce. Po New Yorku, Londýně a Miláně doputovala štafeta do Paříže, kde se v období od 24. února do 3. března odehrál tamější týden módy. Na jaké trendy se můžeme těšit v sezóně podzim/zima 2020? Vyrazte s námi na přehlídky značek Dior, Saint Larent nebo Chloé.