Pár spojila láska k oblečení z 20. a 30. let

To, že láska hory přenáší, dokazuje devětadvacetiletý Richard Herfeld z Německa, který se po desetidenní online známosti rozhodl přeletět Atlantik, aby se setkat s šestadvacetiletou Steffi, která žije v Kanadě. Z plánovaných deseti dnů dovolené se vyklubal měsíc a oba dva se do sebe bláznivě zamilovali.

Pár na sebe narazil na sociálních sítích, kde oba prezentovali svůj módní styl, který vychází z 20. a 30. let minulého století. „Vintage módu jsem si zamilovala už jako teenager. Pamatuji si, jak jsme s tetou uklízely její půdu a našly spoustu šatů její babičky. Ona je chtěla vyhodit, zatímco já se do nich úplně zamilovala,“ říká Steffi pro Dailymail a dodává, že velkou inspirací jí je hollywoodská herečka Jean Harlowová

Podobný příběh sdílí také Richard, jehož láska k tradičnímu pánskému oblékání sahá až do raného dětství. „Už od svých tří let jsem chtěl nosit na významné události kravatu od dědečka. Na škole jsem pak pravidelně začal nosit košile a nyní se již téměř osm let oblékám výhradně v retro stylu,“ říká Richard a dodává, že i potom, co přijde domů, tak odloží boty, ale na sobě má stále košili, kalhoty a kravatu. „Cítím se tak nejpohodlněji“.