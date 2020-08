Padělek, nebo originál aneb Jak se vyznat v luxusním zboží

Na nakupování kabelek z druhé ruky není nic špatného. Ba naopak, mnoho modelů se vrátilo do módy a vintage úlovky jsou mnohdy daleko cennější než kabelky nově vyrobené. Jak ale neskočit na špek a koupit opravdový originál?

Prvním ukazatelem je nepochybně cena. Pokud doufáte v to, že objevíte skutečný poklad za pár stovek či možná tisícovek, pak věřte, že většina prodávajících zná dobře cenu daného kousku a neprodává jej zbytečně pod cenou. V úvahu ale musíte brát i celkový stav kabelky, to znamená její obnošení.

Kabelky od designérů splňují vysoká kritéria, neměly by proto působit lacině a mají držet tvar. To stejné se týká i kovových částí, které by měly být těžké a působit luxusně.