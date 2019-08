Osvojte si pravidla námořnického stylu

Léto je v plném proudu a vám už dochází inspirace na to, co si obléknout? Spolehněte se na klasický námořnický styl, který je nadčasový a nosí se každou sezonu. Zamilujte si nespočet módních kombinací v bílé, modré a červené barvě a povyšte svůj look oblečením či doplňkem s proužky. Staňte se nefalšovanou kapitánkou a vyplujte do ulic města stylově.