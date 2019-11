Ošetřovatelka zraněných ptáků Lucie Řičařová: Lidé potřebují vidět nějaký příběh

Však mě také Lucie hned zapojí, povídat si můžeme potom, odbývá mé otázky. Pochroumaná labuť se nemůže hýbat, jen leží a není s to vzpřímit svůj labutí krk, aby se mohla nakrmit.

Zvedám jí opatrně několika prsty hlavu a zobák natáčím do misky se šlichtou. Chuť k jídlu labuti nechybí, to je dobré znamení. Zelenou směs nabírá do zobáku a pomalu polyká, s vypětím sil se občas snaží pomoci si sama a alespoň trochu krk natáhnout. Po chvíli jí ale síly docházejí.