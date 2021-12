O čem nejčastěji sníme a jaký je výklad těchto snů

Sny se lidé snaží vysvětlovat od nepaměti, vědecky se zkoumají, interpretují je psychologové a terapeuti. Ti kladou důraz na to, že se ke každému snu a symbolu v něm musí přistupovat individuálně. Některé ale pro četnost, s jakou se vyskytují, vzali na milost a nabízejí nám možnosti, jak si je vyložit.

Létání

Kdo si ve spánku zalétal, ví, že je to velice příjemný a lehký pocit. Podle psychologa a odborníka na sny Iana Wallaceho nám tak často podvědomí napovídá, abychom svá trápení nechali za sebou a očekávali, že se nějak vyřeší sama. Jiné vysvětlení je, že nad naší životní situací nemáme kontrolu.

„Létání ve snech působí euforicky, může to být tím, že se cítíme být bez tíže. Uvolnili jsme se z něčeho, čím jsme se až doteď cítili zatížení nebo co nám dělalo život těžkým. Létací sen se nám také může zdát, když se nám něco podařilo a došli jsme k poznání, že máme sílu dosáhnout našich cílů,“ říká analytička snů Lauri Loewembergová. Velmi často zkrátka znamená nějakou úlevu či vzrušující událost.

Těhotenství

Sny samozřejmě vždy nemusejí mít tajuplné a skryté významy, a tak můžeme doslova snít o tom, co si přejeme – např. stát se rodičem. Může to být také reprezentace nových myšlenek a idejí. Dobré je položit si otázku, jestli víme nebo cítíme, že nám do života přichází něco nového.

Pokud to tak není, nejtypičtější interpretace jsou dvě. Buď má snící problém, který by měl řešit, nebo má chuť začít ve svém životě novou činnost či projekt, který by přinesl plody.

Setkání s celebritou

Ian Wallace ho vypozoroval jako jeden z nejběžnějších snů svých klientů a myslí si, že je dobré si všímat, o jakou konkrétní známou osobnost jde. Ukáže nám totiž, jakého talentu si ceníme. Můžeme obdivovat velkou míru úspěchu, charisma a mnoho jiných kvalit. Je také dost pravděpodobné, že po stejných kvalitách toužíme ať už vědomě, nebo nevědomě.

Setkání s celebritou je také častým kompenzačním snem. Podle slavného psychologa K. G. Junga v takových snech naše podvědomí vyrovnává nedostatky v realitě. Tedy když nás někdo urazí, poníží, zkrátka když se dočasně naruší pocit naší vlastní hodnoty. Naše podvědomí pak vnímání vlastní hodnoty opravuje i tím, že nás nechá snít o tom, že se potkáme s někým všeobecně obdivovaným.

Neovladatelné auto

Probuzení poté, co se perete s volantem, který nefunguje vůbec nebo velice špatně, je úleva.

Interpretace tohoto snu je až trochu klišé a předvídatelná: „Můžete se cítit, jako byste neměli dost kontroly nad vaší cestou za úspěchem,“ říká Wallace. Špatný zvyk se stal dlouhodobým problémem, zkrátka něco se vymklo kontrole.

Nahota na veřejnosti

Takový ten nepříjemný pocit, kdy jsme přesvědčeni, že jsme se objevili ve škole či v práci a nemáme na sobě nic, případně jen krátké tričko. Tento sen se zdá často těm, kteří byli povýšeni nebo získali novou práci. Nejspíš ho vyvolává pocit zranitelnosti a úzkosti, který z nové situace máme.

Někdo nás honí

I když během tohoto snu býváme vyděšení, podle Iana Wallaceho je dobrým znamením. Už jsme se na nějaké úrovni rozhodli, že budeme řešit problém, před kterým jsme dosud utíkali.

Přijdeme pozdě

Podle odborníků je to dobrý impulz, abychom se zamysleli nad tím, jestli náhodou nedáváme sliby, které nemůžeme dodržet.

Když zvoní budík

Také se občas probudíte a zjistíte, že nepříjemně houkající sanitka nebo požárnické auto je vlastně váš budík a měli byste jít do práce? To je jasné znamení, že náš organismus chtěl ještě spát a tím pádem převést zvuk do snu.

Terapeuta nepotřebujete

Podle mnoha odborníků je nejdůležitější, jak sen interpretuje člověk, kterému se zdál. „Sny s námi komunikují pomocí symbolů, obrazů a metafor. Tento jazyk, který používá nevědomí, se značně odlišuje od jazyka, který běžně užívá naše vědomí. Sny tedy nelze brát doslova tak, jak se nám zdají. Sny velmi málo komunikují slovy. Slova a pojmy, ve kterých myslíme, patří do oblasti vědomí,“ vysvětluje česká psycholožka Radka Loja.

Ovšem k tomu, abychom si vyložili své sny, je důležitá hlavně naše vlastní introspekce, terapeuta podle profesorky filozofie Berit Brogaardové nepotřebujeme.

„Stačí, když si je po probuzení napíšeme, aby byly v naší paměti stále čerstvé,“ radí s tím, že si spolu se sny můžeme zapisovat, co se nám v životě stalo. Uvidíme je tak v kontextu každodenního života.

Sny bývají různě důležité

Psycholožka Radka Loja nabízí ještě další možnost, jak rozlišit sny, a to podle konceptu analytické psychologie. I když pro laika bývá obtížné poznat, o jaký typ se jedná.

Drobné sny se vztahují k běžným událostem všedního dne. Zrcadlí situace včerejška, dneška a následujícího dne. Zpravidla neobsahují velké množství symbolů.

Závažné sny. V nich se zřetelněji ukazuje cesta našeho dalšího vývoje, je možné postřehnout určité náznaky týkající se naší životní situace, která je ve snu znázorněna v širší perspektivě. Často již obsahují větší množství symbolů a mytických motivů, čerpají však z našich každodenních zkušeností a zážitků. Závažnější sny míváme vždy, když se ocitneme v konfliktních situacích a snažíme se je pochopit. Sen nám může napovědět, do jaké situace jsme se dostali, co nám chybí a kam směřujeme. Tyto sny také mohou naznačovat, co bychom měli podniknout v zájmu svého dalšího vývoje.