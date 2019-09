Nenechte se zatáhnout do cizího konfliktu

Ničemu to neprospěje. „I když od vás chtějí podporu, nenechte se zatáhnout do pozice soudce. Představte si, že stojíte na vysoké rozhledně a díváte se na konflikt shora. Zamyslete se nad situací v klidu a bez zbytečných emocí,“ radí koučka Simona Bodláková, podle které bychom měli spor analyzovat, přemýšlet nad tím, o co oběma stranám doopravdy jde, jestli hledají společné řešení, nebo vlastní prospěch.

Nadhled bychom si měli umět držet, i když přijde uplakaná kamarádka a stěžuje si na někoho vám blízkého. Slzičky a zdrcený obličej, přesvědčování, jak jí ta nebo ten druhý ubližuje, či vymýšlení katastrofických scénářů o tom, co se jí ještě všechno stane, pokud nezasáhnete – nic z toho by vám nemělo zamotat hlavu.

Pravdu s největší pravděpodobností neznáte. I když je to těžké, připusťte si, že jste u konfliktu nebyli, takže nemůžete vědět, co se skutečně stalo. Navíc, řešení, která fungují ve vašem životě, zdaleka nemusí fungovat pro jiné.

„Na hádku a spor musí být vždycky dva a hledání odpovědí na otázky, kdo co komu a kdy špatného provedl, je naprosto bezpředmětné. Každá strana je zodpovědná sama za sebe a za své činy, bez ohledu na to, jak moc a čím se cítí vyprovokovaná.“

Zkuste vše brát věcně. Nakonec, je to jen konflikt a ty se běžně dějí. „Je to sice nepříjemná, ale normální stránka lidské interakce,“ uzavírá koučka Simona Bodláková.

Naslouchejte. Člověk, který se ocitne v blízkosti vyhroceného konfliktu, prožívá jistě bezmoc. To, že není možné spor rozsoudit, ale neznamená, že není možné naslouchat. Někdy pomůže nechat lidi vypovídat a vyventilovat své frustrace. Poskytnete-li lidem bezpečný prostor, aby vyjádřili své negativní emoce, možná přijdou na to, jak se s konfliktem vypořádat. Ale i empatie má své limity. Dejte si pozor, abyste nepodpořili opakující se vylévání si zlosti a pomlouvání.

Vysvětlujte. Například v pracovním prostředí zkuste vysvětlit rozhádaným stranám, jak moc jejich chování ovlivňuje tým. Dejte jasně najevo, že konflikt zasahuje všechny a znesnadňuje práci. To může motivovat obě strany, aby se ke sporu postavily konstruktivně a snažily se ho řešit.

S radami opatrně. Ne vždy je váš názor to, co ostatní chtějí slyšet, takže se slušně zeptejte, jestli o něj vůbec někdo stojí. Vaše perspektiva nemusí být vítána. Pokud o vaše rady nikdo nestojí, nechte to být.

Říkejte, co vidíte. Ve chvíli, kdy se rozhádaní lidé mají vůli pohnout k pozitivnímu řešení, proberte s nimi všechny možnosti, které vás i je napadají. Raději ale mluvte o tom, co jste vypozorovali, než abyste navrhovali konkrétní řešení.

Nenuťte je si to vyříkat. Posadit dvě rozhádané strany do jedné místnosti může dále poškozovat jejich vztahy. I když se to zdá jako dobrý nápad a nejrychlejší řešení, není to zodpovědné. Jedna ze stran je většinou v silnější pozici a nebyl by to rovný boj.

Dávejte pozor na ‚ano, ale‘. Někteří lidé nechtějí, aby jim bylo pomoženo. Psychoterapeuti je nazývají ‚ano, ale‘ klienti. Tedy takoví, kteří vždy staví potíže před řešení. V této situaci byste měli nechat spor sporem a jít si po svých. Pokud chce situaci řešit jen jedna strana, nic nezmůžete. Příště, až vás s problémem osloví, vysvětlete jim, že už jste jim pomohli dost a nevedlo to k žádnému výsledku a že na řešení nejsou připravení.

Netahejte do toho šéfa, pokud se jedná o kolegy. Tato strategie funguje pouze výjimečně. Oznamování sporu nadřízenému dostane celou záležitost do větších proporcí a v očích nadřízeného z vás udělá součást problému. Pokud vám spor vyloženě brání pracovat, můžete se zeptat svého nadřízeného na radu, ale měla by to být úplně poslední možnost, která zbývá.