Nemůže do práce, tak vyrábí loutky z odpadu v maringotce

„Tady mám klid na svou práci a nepráším v domě. Je to fakt hodně prachu. Máme tři děti, takže vždy z domu odběhnu do maringotky a pak rychle domů. Všechny děti jsou teď na distanční výuce doma. Vyrábím ale ještě i doma, třeba tam maluji obrazy, o které před Vánoci v době koronavirové byl velký zájem. A taky o mé dřevěné hodiny. Lidé chtějí originální dárky a podpořit lokální tvůrce,“ líčila dále talentovaná umělkyně, která výtvarnou školu studovala na Novém Zélandu, kde s manželem žila 10 let.