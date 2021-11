Několik receptů na super snídaně

Žloutky prošlehejte v nerezové míse s vodou a špetkou soli. Do druhého rendlíku nalijte ocet, víno, přidejte pepř a svařte na objem dvou lžic. Po vychladnutí přelijte do misky ke žloutkům.

Do dalšího rendlíku nalijte 3 cm vody, přiveďte k varu a ztlumte teplotu na minimum. Na rendlík nad páru položte misku se žloutky tak, aby se nedotýkala vody (jinak by se směs srazila) a stále směs šlehejte metličkou, dokud žloutky nezačnou houstnout (je důležité směs nepřevařit, vznikla by míchaná vejce). Stáhněte z ohně.