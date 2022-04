Nedávejte šanci rakovině děložního hrdla

Obvykle se jich ale tělo dokáže samo zbavit a často z něj tak vymizí během cca dvou let. Jindy ale mohou v organismu přetrvávat i desítky let a vést až k přednádorovým i nádorovým změnám. A právě tzv. prekancerózu, tedy stav, kdy se laicky řečeno přednádorové buňky v místě teprve připravují k útoku, lze velmi jednoduše odhalit a zarazit, takže rakovina vůbec nevypukne.

„Nejvíce karcinomů děložního čípku je diagnostikováno u pacientek ve věku 35-44 let a 60-64 let. Nejvyšší pokrytí cytologickým screeningem je ale u mladších věkových kategorií (zejména 20-39 let). Tam dosahuje více než 60 %.