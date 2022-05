Nechaly jsme za sebou to nejcennější, co máme, naši rodinu, říká ukrajinská zpěvačka

Až devátý den se rozhodli, že je potřeba Kateřininu malou neteř Sofii odvézt do bezpečí. Hranice ale mohla překročit jen Kateřina, která vojenskou povinnost nemá. Její sestra, matka malé Sofie, je totiž armádní lékařka.

„Můj otec Vladimír Pinčuk sloužil 31 let v armádě, odešel jako generál. Před svou smrtí působil jako učitel na Oděské vojenské akademii. Moje matka Galina Pinčuk v současnosti pracuje na vojenské akademii v Oděse. Můj dědeček Andrij Pinčuk byl veteránem Velké vlastenecké války. Moje babička Naďa Pinčuk měla čestný titul Ctěný komunikátor Ukrajinské SSR,“ popisuje Kateřina vojenskou tradici ve své rodině.

Během dvou hodin si Kateřina a Sofia zabalily jen to nejnutnější a utekly s plánem, že v Evropě zůstanou týden a pak se vrátí domů. Nepočítaly, že válka bude trvat tak dlouho. Osmiletá Sofia už nastoupila do pražské základní školy.

Ukrajinská právnička prchla se synem do Prahy. Teď vyrábí neprůstřelné vesty

Ukrajinská právnička prchla se synem do Prahy. Teď vyrábí neprůstřelné vesty Válka na Ukrajině

„Majitelé domu, kde bydlíme, jsou organizátoři koncertů, a vidím, že na Ukrajině se lidé pořád snaží nějak pomáhat, tak jsem je požádala, jestli by mi nedali příležitost, abych mohla svým hlasem také nějak pomoci,“ říká Kateřina.

„Měli jsme upřímnou touhu zahalit se do státní vlajky Ukrajiny. Ta je pro nás symbolem domova, rodiny, blízkých, přátel a svobody! Sofie a já opravdu chceme podpořit celý lid Ukrajiny! Všichni, kdo jsou nyní v popředí! Všichni ti, kteří dělají vše možné i nemožné pro prosperující budoucnost naší země! Každý, kdo opustil své domovy! Rádi bychom také vyjádřili vděčnost Evropské unii, všem jejím obyčejným lidem, kteří jsou velmi pohostinní a podporují lid Ukrajiny v pro nás těžkých časech,“ říká Kateřina.

Ukrajinka vzala přes hranice do bezpečí cizí děti, na matku má telefonní číslo

Ukrajinka vzala přes hranice do bezpečí cizí děti, na matku má telefonní číslo Válka na Ukrajině

„Věřím, že se vrátíme, věřím v náš silný ukrajinský národ, jsou to silní lidé, i ti co nejsou vojensky povinní, vycházejí do ulic, skáčou na vojenskou techniku, snaží se bránit všemi silami, a doufám, že náš národ bude opět svobodný. Za Ukrajinou stojí Bůh, jelikož je za námi čestnost, lidskost, pravda a síla,“ uzavírá mladá žena pro Novinky.