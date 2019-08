Modelka s mateřským znaménkem přes obličej se snaží zbourat standardy krásy

„Není snadné se neustále vypořádávat s nepříjemnými pohledy, ale chápu, že je to pro lidi něco nového. Moje rodina mě vždy utvrzovala v tom, že jsem stejná jako ostatní a připravila mě reagovat na dotazy i nemístné poznámky. Vždy se snažím působit pozitivně a vysvětlit ostatním, o co se jedná,“ říká Magalhãesová pro agenturu AP.

„S modelingem jsem začala už na vysoké škole, tehdy se jednalo o různé módní editoriály. Má kariéra se ale skutečně rozjela až potom, co byl se mnou odvysílán rozhovor v televizi, ve kterém jsem chtěla ukázat to, že média by měla vysílat i jiné než klasicky krásné tváře.“