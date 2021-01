Modeling pro Evu Čerešňákovou nebyl, raději pomáhá potřebným

Půvabná brunetka několik let spolupracuje s mezinárodní organizací UNICEF a potřetí pro její aukci vytvořila panenku.

„Letošní aukce byla jen online, živé vynášejí víc peněz, i tak se podařilo vybrat 426 000 Kč, a to je 710 zachráněných dětských životů. Peníze jdou do rozvojových zemí na očkování proti smrtelným dětským chorobám,“ popisuje.

„Tehdy pro mě umístění byla radost, ale i pěkné ceny, třeba plavky zdarma, poukaz na boty,“ vzpomíná. Když se však poprvé zúčastnila velké soutěže, Miss ČR 2004, nedostala se ani do druhého kola. O rok později postoupila v České Miss jen do semifinále.

Tehdy si myslela, že jí to změní život, a o své zkušenosti napsala i knihu Miss, sny vs. realita.

„Měla jsem zkreslenou představu holky z maloměsta, reálně se moc nezměnilo. Otevřelo mi to však dveře k novým příležitostem,“ přiznává.

Až k mezinárodní pozici marketingu pro zahraniční korporaci. Téměř každý týden cestovala. „To byl můj sen, pracovně cestovat. Bydlíte v hotelech, stravujete se ve výborných restauracích, ale je to náročné. Pondělí strávíte na poradách, následující dny na cestách v jednom kole, a v pátek doma už nemáte chuť jít s nikým ani ven. Skoro jen přebalujete kufr… Mnohaletou zkušenost v mezinárodní firmě hodnotím jako super, ale byla na úkor soukromí. Nezbývá čas na ty, které máte ráda, ani na své zájmy,“ svěřuje se.

Po roce a půl vztahu velmi vážně onemocněl její tehdejší přítel Martin Ditmar. Upadl do kómatu a dva měsíce byl v umělém spánku. Do zlínské nemocnice za ním pět měsíců chodila téměř denně.

To se stalo v létě 2017, kdy už rok byla ředitelkou a tváří České Miss. S přítelem byli jejími spoluvlastníky a měli před finálovým galavečerem. On se snažil restrukturalizovat svůj hotel, hlavní sezona v plném proudu. Po hospitalizaci musela převzít jeho závazky.

„Začala jsem věci řešit, snažila se podchytit, co šlo, a převzala jsem i kompletní chod hotelu. Nebyli jsme manželé, takže se ve většině institucí se mnou odmítali bavit.“

Práce, i když vyčerpávající, psychicky pomáhala. Ale sedět do dvou v noci u počítače a ráno v 5.30 jet nakupovat rohlíky pro hosty, přitom chystat galavečer miss a jezdit do nemocnice, to bylo extrémně náročné. „Rodiče mi denně volali, jestli jsem se nezhroutila. Fungovala jsem jako robot,“ konstatuje.