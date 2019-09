Maggie Smithová: Seriál Panství Downton mi změnil život

I ve filmové verzi Panství Downton se vrací jako Violet Crawleyová, hraběnka Dowager z Granthamu.

„Hrát v Downtonu byla a je radost. Zajímalo mě, jestli budu mít stejnou paruku a stejně slušivé modely. Také mě moc potěšilo, když mi všichni říkali, že bez vtipu a moudrosti hraběnky Dowagerové by to nebylo ono. Přesto jsem měla jednu chvíli pocit, že to nedám. Šlo totiž o načasování. Kdyby se jednalo o další desetiletí, už by mi muselo v roli být sto deset let. Film ale v ději posunuli jen o pár let, tak to nakonec vyšlo,“ říká stále usměvavá Maggie Smithová.

Ve filmovém zpracování Panství Downton ztvárnila Violet Crawleyovou, hraběnku z Granthamu. Foto: CinemArt

Podle ní nikdo nečekal, že Panství Downton bude mít takový úspěch.

„Nesmírně mě to potěšilo, protože byli jak tvůrci, tak obsazení vynikající. Mně osobně Downton změnil život. Desítky let jsem se především věnovala divadlu a točila filmy, v tak rozsáhlém televizním seriálu jsem hrála vlastně poprvé. Teprve díky němu mi došlo, jak obrovskou má televize moc.

Takovou popularitu jsem nezažila ani jako kouzelnická profesorka Minerva McGonagallová v Harrym Potterovi, který byl také nadmíru sledovaný. Teď ale skoro nemohu přejít ulici, aby mě někdo nezastavil a nepožádal, abych se s ním vyfotila. Jistěže jsem polichocena takovou pozorností a snažím se vyhovět, ale jsou chvíle, kdy bych si přála být neviditelná a jen tak v klidu se procházet. V životě se ale platí za všechno, i za úspěch,“ dodá moudře.

Krátký film o filmu Panství Downton Video: Cinemart

Za svou šedesátiletou hereckou kariéru natočila na sedmdesát filmů. Je známá jak ze slavných Shakespearových tragédií, tak z klasických detektivek i z krimi, válečných i romantických dramat, muzikálů, ale i ze současných komedií a hitů. Od roku 2001 hrála ve zmíněné čarodějnické sáze o Harrym Potterovi, na kterou vzpomíná obzvlášť ráda.

„S žádnými herci jsem předtím neprožila při natáčení tolik času. Dávali mi sílu jít dál i za té nejsložitější situace a musím říct, že jsem na jeho tři hlavní představitele Daniela Radcliffa, Emmu Watsonovou a Ruperta Grinta neskonale pyšná.“

V čarodějnické sáze o Harrym Potterovi hrála deset let profesorku McGonagallovou. Foto: archiv TV Nova

Když si totiž uprostřed natáčení předposledního dílu Harry Potter a Princ dvojí krve (2009) našla v prsu bulku a dozvěděla se zdrcující diagnózu, neztratila humor, vsadila na kouzla a jako profesorka McGonagallová excelovala i v závěru čarodějnické ságy o dva roky později. I na tak nelehkou dobu vzpomíná s humorem.

„Chemoterapie byla snad horší než rakovina sama, léčení bylo příšerné. Nejméně mě bolelo, že jsem přišla o vlasy. Hlavu jsem sice měla jako koleno, o to méně jsem se ale potila pod parukou a tím velikánským kloboukem, který ve filmu nosím,“ směje se vyléčená Maggie Smithová.

Víc než kterákoli herečka z její generace dokáže být ve svých rolích dovádivě veselá a šířit kolem sebe pohodu. Setkání s ní vždy považují její herečtí kolegové i přátelé za zážitek.

„Její talent nemá hranic. Navíc má výjimečný dar komunikovat s lidmi. Stačí být chvíli v její společnosti a člověk má dojem, že ji zná už léta.“

Jako profesorka McGonagallová se Severusem Snapem (Alan Rickman) ve filmu Harry Potter a Princ dvojí krve (2009). Vzadu Emma Watsonová, Rupert Grint a Daniel Radcliffe, na které je neskonale pyšná. Foto: archiv TV Nova

Narodila se v intelektuálské rodině anglického lékaře a skotské sekretářky. Když jí byly čtyři roky, rodiče se společně se staršími syny, dvojčaty Ianem a Alistairem, odstěhovali do Oxfordu.

Otec pracoval jako patolog na Oxfordské univerzitě a Maggie chodila na dívčí gymnázium. I když si rodiče nepřáli, aby se stala herečkou, a trvali na tom, aby složila maturitu, neposlechla je a už v šestnácti se zapsala do nezávislého divadla Oxford Playhouse. Pět let poté získala angažmá v muzikálové revue New Faces 56 na newyorské Broadwayi.

„Nevím, jak se to stalo. Nedovedu zpívat ani tančit, a tak se museli zbláznit,“ řekla po úspěšném debutu.

Omyl to očividně nebyl, protože když se ve svých dvaadvaceti vrátila do Londýna, dostala hned angažmá v prestižním divadle ve West Endu. Pak už jen sbírala ceny. Hereckou kariéru měla tedy Maggie, jak sama říká, velice přímočarou: „Chtěla jsem hrát, začala jsem hrát a stále hraji.“

S přítelkyní Judi Denchovou v dramatu Čaj s Mussolinim (1999). Foto: Profimedia.cz

V soukromém životě to tak jednoduché neměla. Bylo jí sotva dvacet, když poznala svou první lásku, dramatika Beverleyho Crosse. Vztah skončil poté, co se Maggie na počátku šedesátých let zamilovala do divadelního herce sira Roberta Stephense. V roce 1967 měli svatbu a posléze se jim narodili dva synové Toby a Chris. Oba jsou dnes úspěšnými herci.

Manželství však přežilo jen sedm let. Maggie se vrátila k Beverlymu, kterého si pak vzala. Zůstala s ním až do jeho smrti v roce 1998 a stále jí chybí.

Naštěstí má velkou rodinu. Vždy pookřeje, když hovoří o synech, a moc si užívá roli babičky.

„Na vnoučata jsem se moc těšila a myslím, že jsem tou nejoddanější babičkou na světě. Určitě to má co do činění s mou babičkou. Když se totiž dozvěděla, že chci být herečkou, slyšela jsem, jak říká matce: ,Nemůžeš ji nechat studovat herectví, ne s takovým obličejem.‘ Tenkrát mě to tak nazlobilo, že jsem si řekla, že naschvál budu herečkou. A dokázala jsem to. Proto svým dnes už pěti vnoučatům nikdy nebudu nic zakazovat, naopak, budu na ně zlatá a podpořím je, ať jdou za svým cílem,“ říká milá dáma Maggie Smithová.

Za hlavní roli učitelky ve filmu Nejlepší léta slečny Jean Brodieové (1969) získala v pětatřiceti prvního Oscara. Vlevo herecká kolegyně Pamela Franklinová. Foto: archiv ČT