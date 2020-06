Lukáš Příkazký: Ministrování bylo jako hraní. Kostel je taky takové jeviště

Myslím si, že umím. Už dávno jsem totiž pochopil, že i když mám v určité době hodně práce, nemusí to znamenat, že to tak bude další měsíce a roky.

Tak obecně jsem věčný optimista, takže věřím v brzký konec této situace a návrat ke starým dobrým časům. (Rozhovor vznikal koncem dubna.) I když samozřejmě tuším, že to v těch nových starých dobrých časech asi nebude úplně jednoduché.

Klepu to na dřevo, rýsují. Otázka je, kdy se s prací začne. Víc prozrazovat nebudu, jsem v tomto ohledu pověrčivý. Dokud nepadne první klapka, nic není jisté. Ale v červenci by se měl začít natáčet seriál pro Primu.

To platí stejně. V Dejvickém divadle jsme kvůli zákazu shromažďování původně přerušili a přesunuli zkoušení nové inscenace na podzim. Možná však začneme zkoušet už v červnu.

Venku na Kampě v Sovových mlýnech by mělo od července probíhat obnovené představení Meda o paní Medě Mládkové, sběratelce umění. Uvidíme, jak se vše vyvine.

Moje první angažmá po škole bylo v Městských divadlech pražských, trvalo dvě sezony, během nichž jsem se jakžtakž otrkal. Pak jsem dostal nabídku do Divadla na Vinohradech, a jelikož mě lákalo velké jeviště, tak jsem na ni kývl a prožil tam šest sezon. Z Vinohrad jsem odešel na volnou nohu a dva roky jsem točil seriál.

Ony ty změny přicházejí tak nějak přirozeně samy a já všechny s pokorou přijímám jako výzvu. Snažím se odnést si z každého divadelního působiště to nejlepší.

Jak se to vezme. Zatímco v první sérii byly hlavním motivem hory, ve druhé sérii se stala podstatným motivem řeka. Obě lokality měly svoje. Dle mého názoru je natáčení ve městě paradoxně složitější z hlediska logistiky, plánování natáčení a tak dále.

Ano a nedávno jsem měl tu čest moderovat jeho dvacáté výročí. Považuji to za milou povinnost, byl jsem totiž jedním z jeho zakládajících členů. Teď už mi ani nic jiného nezbývá, kdybych žil ve Strážnici, snažil bych se pokračovat v aktivním účinkování.

Ministrantem jsem stihl být asi jen tři roky a vzpomínám na to období moc rád. Byla to vlastně určitá příprava na moji nynější profesi. Když si to vezmete, tak oltář je takové jeviště.