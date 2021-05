Lata Brandisová: první a jediná vítězka Velké pardubické

V komentáři magazínu Ozvěny zaznělo: „Slečna Brandisová jako dobrá sportwoman věřila, že i když ji v minulých letech stíhaly nezdary, jednou Velkou pardubickou vyhraje. (...) V přeplněném hledišti nebylo jediné ruky, jež by se nepozdvihla k nadšení, a jediného srdce, které by dvěma ženským dušičkám, statečné jezdkyni a plavé klisně Normě, nepřálo vítězství. Lata vstoupila do dějin jako první vítězka slavného dostihu a současně porazila Němce. O to byl důvod k radosti pádnější.“