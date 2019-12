Ladislav Zibura: Možná jsme poslední generace, která si stopování ještě může užít

Na svoji první velkou pěší pouť, do španělského Santiaga de Compostela, se vydal jen několik let poté. Nepřipravený, natož trénovaný, ale ochotný něco zažít a vydržet – a hlavně čerstvě plnoletý. Maminka mu tedy týden po maturitě smířeně nasmažila řízky a pak ho i s tatínkem a bratrem doprovodili na ruzyňské letiště.

„Mladý Ládík se cestou do Santiaga poprvé v životě musel starat sám o sebe, ale zvládl to dobře,“ komentuje svoje poutnické začátky s lehkou sebeironií, s níž čtenářům i posluchačům líčí i veškerá svá následující dobrodružství.

Pěšky do Santiaga sice vyrazil až z jižní Francie, přesto mu do cíle zbývalo ještě pěkných 900 kilometrů. Odhodlaně došel až k oceánu a domů se vrátil rozhodnutý v pěším putování dál pokračovat.

Na svou první pouť, do Santiaga de Compostela, se vydal hned po maturitě.

O rok později se vypravil z rodných Českých Budějovic do Říma, kdy musel překonat výrazně delší vzdálenost – 1400 kilometrů.

Už tehdy se přitom zaobíral myšlenkami na další cestu – do Jeruzaléma. Právě rozpoutaná válka v Sýrii mu znemožnila uskutečnit nepřerušovanou trasu, ale od jeho záměru ho neodradila.

Cestu podstoupil o prázdninách roku 2012, tedy dlouho předtím, než kvůli válce vypukla v regionu uprchlická krize. Dopravil se autobusem na bulharsko-tureckou hranici a odtud přešel pěšky celé Turecko až na jih do Antalye. Následující nebezpečný úsek překonal letadlem a z letiště v Izraeli znovu pokračoval po vlastních. V cíli měl za sebou opět 1400 kilometrů.

Všechny tři poutě se přitom rozhodl podniknout bez map, s úmyslem ptát se na cestu místních lidí. Vlastně je div, že si přes hornatý turecký venkov vůbec troufl. V mezičase po návratu z Říma a před výpravou do Jeruzaléma se totiž dokázal ztratit v hustě obydleném Německu, kde se na rozdíl od Turecka umí i výborně domluvit.

„Plán byl dojet na kole podél Labe k Severnímu moři. K moři jsem sice dojel, jenže to nebylo moře Severní, ale Baltské,“ vzpomíná na událost, která ho přiměla nazvat se „hňupem bez orientačního smyslu“.

Nebyla za tím ani touha po sportovních výkonech, a vlastně těžko formuluje jakýkoli jednoznačný důvod, který ho k takovému zdánlivě nesmyslnému počínání přivádí. Pěšky chodí kvůli lidem, které potká a s nimiž si chce povídat. Zároveň ho však láká i výzva být na cestách také delší dobu sám. Takže chraň bůh jít ve společnosti někoho jiného – to by nebyla pouť, ale výlet!

„Mě na těch cestách vždycky nejvíc těšilo, že jsou to v podstatě série drobných problémů, které se záhy nějakým způsobem vyřeší. Člověku to dává víru, že všechno dobře dopadne, i sebevědomí, že vše zvládne,“ vysvětluje a dodává, že když nejde o život, nejde o nic.

Spal už leckde, kde by turista hlavu nesložil. Ustlal si na zahrádce kavárny, na hřišti uprostřed vesnice, v rozestavěném domě, na molu u moře, a jednou dokonce i v odpadní rouře. Do Říma si nesl i stan, ale protože ho téměř nevyužil a na zádech je cítit každé kilo, příště si už vždy vystačil jen se spacákem a hamakou, kterou může pověsit mezi stromy. Nebo třeba i na billboard u silnice, není-li zbytí.

Právě nutnost řešit základní situace, jako co bude ten den jíst a kde bude spát, považuje za pozoruhodný zážitek, s nímž se v běžném životě nemá šanci potkat. A dlouhá chůze prý člověka také přiměje vnímat svět ostřeji a pozorněji.

Jestliže se totiž nechce nudit, přichází pak na řadu dobrodružství všedního dne: najít jeskyni a vlézt do ní, hledat zkratku v lese nebo se vyšplhat někam vysoko.

„Mrzí mě, když si uvědomím, jak naivně jsem se uměl jako dítě radovat a jak to s věkem mizí. A tak se snažím si to udržet a žít tak, aby žádný můj den nebyl stejný. Stačí k tomu maličkosti. Nakonec si ale uvědomíte, že kvůli tomu ani nemusíte chodit do světa,“ shrne odpověď na otázku, kterou dostává poměrně často: proč vůbec chodí tak daleko pěšky, když cestovat se dá i pohodlněji a rychleji.