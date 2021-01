Královna Viktorie milovala sex i hanbaté fotky

I když byla malá, sotva 150 centimetrů vysoká, energická byla dost. Alberta viděla jako muže „nesmírně pohledného, se skvělým nosem a štíhlým pasem“. Zkrátka fešáka „dočista okouzlujícího, který jí rozbušil srdce“. Pozvala jej do Modrého kabinetu ve Windsoru, kde zpočátku nezávazně klábosili, a nakonec Viktorie prohlásila, že by si jej rád vzala a naplňovalo by ji štěstím, kdyby sdílel její přání. Ještě než skončila, začal jí nápadník líbat ruce. „Byl tak laskavý, tak vřelý,“ prohlásila tehdy královna.