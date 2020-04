Kněz Stanislav Přibyl: Vztahy jsou opravdový poklad

My kněží budeme slavit velikonoční obřady v kostelích, ale bez účasti lidu a kvůli současné situaci některé části obřadů vynecháme. A věřící, jak jsem již uvedl, je mohou sledovat v televizi nebo online.

Nabídka je víc než bohatá a kdo se porozhlédne po internetu, může virtuálně cestovat po celé republice a každý den slavit mši s knězem z jiného koutu země. Ani to není nic nového, například přenos vánočních nebo velikonočních bohoslužeb z Vatikánu je mnohaletou tradicí a jsme na sledování bohoslužeb o Velikonocích zvyklí.

Kromě toho prochází poutní areál v Horní Polici náročnou rekonstrukcí, která právě vrcholí, takže tam život opravdu neusnul. Například v sobotu byly do zvonice vyzdviženy tři nové zvony – Marie, Anna a František.

Lidé se z ulic, parků a veřejných prostranství přesunuli do svých domácností. Večer vidím mnohem více než dříve rozsvícená okna a za nimi jsou rodiny trávící čas pohromadě, což není zase tak špatné.

Myslím si, že tato doba, byť je pro nás všechny velkým břemenem, nám přinesla jedno zásadní uvědomění: nežít jenom pro sebe. Kéž by to přežilo krizové období a stalo se to běžnou záležitostí i v dobách lepších.