Kdy je nejvhodnější čas uvažovat o svatbě

„Páry se do vztahu dostanou v různých obdobích svých životů a v různém věku. Spíš záleží na tom, jak dobře se s partnerem znáte, jaká je kvalita vašeho vztahu, co očekáváte od manželství a co vidíte jako současné kvality vztahu.“

Náhled na to, v jakém věku bychom se měli brát, se během tohoto i minulého století značně změnil. Susane Bartle Haringronová ve svém nedávném výzkumu uvedla, že na začátku 20. století byl průměrný věk pro sňatek 22 let pro ženy a 26 let pro muže, v padesátých letech se věk trochu snížil, ženám bylo 20 a mužům 23.

A od 60. let minulého století se začal zvyšovat. V roce 2015 to bylo 27 pro ženy a 29 pro muže.

Podle takzvané Zlatovlásčiny teorie manželství analytika Jordana Weissmana je nejlepší čas do toho praštit mezi osmadvacátým a dvaatřicátým rokem života. Lidé v tomto věku by už měli rozumět rozdílu mezi jalovou láskou a kompatibilitou a zároveň jsou ještě dost mladí na to, aby se přizpůsobili novým okolnostem.

Berete svatbu jako restart vztahu? Vaše svatba může být kouzelná, nebo dokonce magická, ale začátek manželství magický ani kouzelný není. Nepromění nestabilní, toxický a nezdravý vztah na pohádku ani na funkční vztah. Může to být právě naopak. Studie z roku 2001 ukazuje, že mnoho párů zažije během prvních dvou let manželství propad jejich vlastní spokojenosti. Může to být právě proto, že lidé vstoupili do manželství, aby vztah změnili.

Znáte se z nejrůznějších stránek, nebo spíš ne? Většina z nás už zažila vztahový karambol ve chvíli, kdy jsme se o partnerovi dozvěděli něco, co jsme o něm netušili a nelíbilo se nám to. Všichni také máme pár věcí, o kterých odmítáme vyjednávat a které nehodláme měnit. Takže víte třeba, jak vaše láska hospodaří s penězi? Jak si představuje vztahy s širší rodinou nebo jaký typ rodiče chce být?

Bojíte se zeptat, abyste nebyli zklamaní? Před tím, než si řeknete ano, je lepší vyptat se na všechny tyto důležité věci, speciálně pokud se obáváte odpovědi, která by se vám nemusela líbit. Tady je třeba být statečný a odhodlaný dozvědět se pravdu.

Čekáte, že se po svatbě věci změní? Než se vezmete, zamyslete se nad běžným fungováním a každodenností vašeho vztahu. Specificky: Jste pár s vysokou, nebo nízkou mírou konfliktů? Pokud se dva roky hádáte, jste vůči sobě kritičtí, sarkastičtí nebo máte pocit, že se před partnerem musíte neustále obhajovat, prstýnek to nevyřeší.

Podle výsledků několika výzkumů se věci dějící se v ranějších obdobích vztahu dějí z pravidla i v pozdějších obdobích. Takže jestliže se první dva roky vztahu jen hádáte, za deset let to jiné nebude, pokud své problémy nebudete aktivně řešit.

Jak šťastní si myslíte, že budete? V tomto případě se vyplatí vidět svou budoucnost růžově. Pokud totiž máte pocit, že vám vztah přinese budoucí štěstí, víc do vztahu investujete, víc na něm pracujete, zkrátka mu víc věříte. Tím pozitivně působíte na mnoho dlouhodobých procesů, které ovlivňují kvalitu vztahu a snižujete pravděpodobnost rozvodu. Brát bychom se tedy měli pouze tehdy, pokud máme vztah, ve který věříme.

Přitahuje nás náš partner fatálně? Zní to sice romanticky, jenže občas bývají vášeň a magnetická přitažlivost zabijákem dlouhodobých vztahů. To, čeho jsme se nemohli nabažit, nás z dlouhodobého hlediska dovádí k šílenství. Podle výzkumu Diane Felmleeové z Pensylvánské státní univerzity mají „fatální vztahy“ podobnou formu.

Nejdřív nás fascinují znaky osobnosti, které sami nemáme, což je v některých případech recept na nekompatibilitu. Také nás často zpočátku okouzluje odhodlání, které nesdílíme a které jde do extrému. I když to zní bláznivě, tak nám manželství se super entuziastickým partnerem, případně horečně zapáleným vědcem či amatérským supermaratoncem může přinést nespokojený vztah, i když jsme jeho nadšení dříve považovali za vysoce atraktivní.