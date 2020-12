Jiřina Bohdalová: Člověk musí být pokorný a zodpovědný nejen sám k sobě, ale i k druhým

(ukázka z knihy Můj život mezi slzami a smíchem, autor Jiří Janoušek, Práh, 2020)

A pak tu byl Jan Werich. Připletla jsem se do jeho blízkosti v době, kdy se nad ním začaly stahovat mraky. Jednak ty politické - nad vyzněním her, ve kterých se z jeviště sdělovalo mezi řádky to, co si lidé mysleli a báli říct nahlas. A také mraky nad jeho zdravím, kterému záliba v dobrém jídle, pití a kouření nepřidávaly.

Do konce života na něj budu vzpomínat s vděčností za vše, v čem mi pomohl a před čím mě ochránil. Byla jsem nedůležitá herečka v jeho souboru, přesto registroval nástrahy v mém životě. Pár měsíců po mém nástupu si mě zavolal do kanceláře a šel rovnou k věci. „Uvědomuješ si, že tou situací s otcem máš nekrytá záda?“ zeptal se. Nerozuměla jsem, co tím myslí. „Tak poslouchej,“ pravil klidně, jako by mi vysvětloval recept na jídlo, které jsem nikdy nevařila. „Kdyby se o tebe začala zajímat StB a něco po tobě chtěli, což se klidně může stát, řekneš jim, že nejsi ta pravá osoba, protože se občas ráda napiješ a v opilosti všechno vykecáš. Stydíš se za to, ale v takovém stavu řekneš i to, co říct nemáš... Na to jsou oni hákliví. Toho se bojí.“

...



Začali řečnickou otázkou, jestli chci pomoct tatínkovi. To jistě chci, ale jak? Odpovědí byla otázka, pak další a další Co je nového v divadle? Jak spolu Werich a Horníček vycházejí? O čem se nejčastěji baví? Co kolegové a kolegyně v souboru? Co ty nejvíc zajímá?

Ani mě nenapadlo říct, že do toho jim nic není. Na to jsem neměla odvahu. Ale pekelně jsem se soustředila a trochu zajíkavě líčila, jaké je to štěstí, když se mohu učit a sbírat zkušenosti v kolektivu tak vynikajících herců a uvědomělých lidí, kteří si váží vymožeností našeho... a tak dále.

Zkusili to z jiného konce. Všichni přece máme nějaké starosti a řešíme nějaké problémy. Co nejvíc trápí lidi v divadle? „Ale uvědomte si, že já jsem tam nová,“ namítla jsem, „se mnou si moc nepovídají. Já nejsem tak blízko trůnu. Jo, když zvorám nějakou repliku nebo nástup na jeviště, tak o tom mluvíme, pomáhají mi...“

Ještě chvíli to pokračovalo, já snaživě odpovídala, ale vedlo to odnikud nikam. Pak vytáhli list bílého papíru, podali mi pero a začali diktovat. Po jakési úvodní frázi zaznělo, že budu nápomocná při odhalování nepřátel lidově demokratického zřízení.

Přestala jsem psát. „Tohle po mně nechtějte!“ řekla jsem vážně. Udělala jsem napínavou pauzu a pak přerývaně vyklopila, že bojuji s náklonností k alkoholu a vím, co to se mnou vždycky udělá. „Vykecám i to, co nevím.“

Byla jsem přesvědčivě nešťastná, protože jsem se jich bála. Zaraženě mě poslouchali, pak tajný Vorel vzal papír, škrtl zapalovačem a spálil ho. Neodpustil si poznámku, že takhle tatínkovi nepomůžu, a přiměl mě podepsat jiné lejstro, že vše, o čem jsme mluvili, je tajné.

Stejné lejstro, jaké mi dali podepsat před pár lety po výslechu v Litoměřicích. Porušila jsem to už druhý den, když jsem se šla svěřit Janu Werichovi. „Řeklas to?“ zeptal se. - „Řekla.“ - „Zafungovalo to?“ - „Zdá se, že jo.“

Opravdu mi pak dali pokoj, ale klid jsem neměla. O rok později vyhlásili amnestii a ta věta „takhle tatínkovi nepomůžete!“ mi zněla v uších. Když zavolal, že je venku, cítila jsem obrovskou radost a taky úlevu, jako by mi spadl těžký kámen ze srdce.