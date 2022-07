Jana Mitáčková: Život mi změnila Smíškova metoda proti bolestem zad

„Zaměřila jsem se konkrétně na aerobik. Získala jsem i profesionální licenci a začala jsem ho předcvičovat na kolejích,“ ohlíží se do minulosti. Po promoci se, už jako inženýrka, vydala do Anglie, kde si chtěla zlepšit angličtinu. „Můj plán zněl: budu tam půl roku. No a teď jsem tam šestnáct let a půl k tomu.“