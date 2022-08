Jana Drábková: Vrchní sestra je taková holka pro všechno

„Náplní mojí práce je hlavně organizování nejrůznějších záležitostí od personálních věcí, kde mám svých pět staničních sester plus jejich pracoviště. Vedle personální stránky je mojí povinností zajišťovat provoz jednotlivých oddělení. Když to shrnu, vrchní sestra je vlastně takové děvče pro všechno. Když nastane nějaký problém, kdokoli volá vrchní sestře,“ vysvětlila Novinkám Jana Drábková.

Moc dobře si je vědoma toho, že by mohla být ohrožena syndromem vyhoření, a tak se snaží co nejvíce oddělovat pracovní a osobní život. A zatím se to daří.

Kolegyně paní Janu nominovala na cenu Anděl mezi zdravotníky. „Po prvním leknutí jsem si řekla, že to mám brát hlavně jako odměnu za to, co dělám. A vlastně si tu na dva dny ještě odpočinout. Takže už to samo o sobě je pro mě odměna,“ přiznává vrchní sestra z pediatrické kliniky.