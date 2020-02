Jaké módní trendy vládnou za velkou louží

Hledáte módní inspiraci, ale český rybníček je vám příliš malý? Vydejte se přes Atlantik až do amerického New Yorku a prohlédněte si outfity návštěvnic tamějšího týdne módy, který probíhal od 4. do 12. února. Jaké barvy, střihy i textury letí za velkou louží?