Jak zvýšit pocit vlastní atraktivity

Jaké kroky dělat, abyste se cítili nejatraktivněji, jak jen to jde? I když jsou následující tipy určené hlavně pro ženy, najít se v nich může i nejeden muž.

Přijměte, kdo jste

Máte nedostatky, kvůli kterým se nemáte rádi? Změňte to. Řekněte svému tělu nahlas, že ho milujete, ochraňujete a respektujete, a milujte ho takové, jaké je. Čím více to budete říkat, o to víc tomu sami začnete věřit. A víra a spokojenost sama v sebe je prvním krokem k atraktivitě.

Udělejte něco, co vás děsí

Spadnout do zajetých kolejí a rutiny je velmi snadné. Jenže právě rutina sebou nese nepříjemné pocity, naopak zkoušení nových věcí v mozku doslova vyvolává pocity štěstí.

Odhodlejte se k nepříjemnému kroku a vyzkoušejte něco, co jste vždy chtěli, ale báli jste se. Hodina spinningu? Cestování za exotikou? Skok padákem? Vyzkoušejte cokoli, co vás napadne a zvýší vám hladinu endorfinů (hormony štěstí). Lze tak stimulovat nejen aktuální pocit štěstí a atraktivity, ale i ten dlouhodobý.

Uvolněte se

I tak jednoduchý krok, jako je celkové uklidnění a uvolnění, je velkým pomocníkem v hledání spokojenosti. Ve světě plném shonu, stresu a hektičnosti se to lépe řekne, než udělá, přínos je ale velký.

„Pokud se neuvolníte, budete trpět. A to i po sexuální stránce,“ radí na svém blogu sexuální terapeut Stephen Snyder.

Takže čas od času vypněte veškerou elektroniku a starosti odložte stranou. Udělejte si čas sami na sebe (nebo partnera) a alespoň hodinu nedělejte vůbec nic – žádný program, žádné cíle, žádné rozptýlení – a uvidíte, co se stane.

Noste sexy oblečení

I když třeba jen uklízíte, sledujete reality show nebo připravujete jídlo, oblékněte si něco, v čem se budete cítit sexy (spodní prádlo, šaty, upnuté džíny). Změní to celou vaši energii.

Flirtujte s ostatními lidmi

Je to stejně jednoduché jako navázání očního kontaktu s cizími lidmi, když jdete po ulici. Usmějte se na někoho, kdo je vám sympatický, a uvidíte, jak příjemné vibrace, které to ve vás vyvolá (stejně jako případná odezva od okolí), okamžitě zvýší vaši náladu.

Ať už jsme zadaní nebo single, každý z nás se chce cítit žádoucí. Nevinný flirt k tomu pomůže.

Přestaňte soutěžit

Hlavně u žen je těžké být spokojená sama se sebou, když se všude kolem představují různé ideály krásy. Pokud máte tendenci soutěžit s rádoby dokonalými dámami z titulních stránek časopisů, přestaňte. Zapomeňte na drobné nedostatky, kterých si stejně mnohý muž nevšimne, a mějte se rády takové, jaké jste.

Zdůrazněte svá pozitiva

Vybírejte si oblečení, které vám padne (muži), a také zdůrazní případné přednosti (ženy). Pokud si nejste jistí, nebojte se požádat o pomoc někoho z okolí. Někdy stačí i malá změna k tomu, abyste se cítili při pohledu do zrcadla více spokojení sami se sebou.

Hýčkejte se

Dopřejte si malou dávku okázalého luxusu. Odložte pocit viny a dopřejte si něco, co ve vás probudí smyslnou energii. Pro někoho to může být masáž, jít si zatancovat, nebo třeba jen jít na krásnou procházku. Dovolte si opět alespoň hodinu luxusního času sami pro sebe.

Proměňte se v někoho jiného

V našich končinách není Halloween a s ním spojené večírky příliš populární, v jiných zemních světa je to naopak skvělá příležitost, jak se uvolnit a stát se někým zcela jiným, byť na chvíli.

Proč to taky nevyzkoušet? Oblečte si na sebe něco pro vás zcela netypického, třeba jen na jeden den a užijte si pozornost okolí.

Užijte si rande sami se sebou

Nezávislost je sexy, tečka. Ať už jste v oficiálním vztahu, nebo sami, užijte si i tak rande sami se sebou. Navštivte novou restauraci a objednejte si něco lahodného. Zkuste si to užít a nechte si od obsluhy skutečně poradit a popovídejte si. Jednoduše si užívejte sami sebe a svou volnost.

Dopřejte si masáž

Zajít si o samotě na masáž je skvělé, pokud ale máte s kým se o ni podělit, udělejte to. A nemyslí se tím někde v lázních, zkuste to v páru sami doma. Naučte se různé techniky a uvidíte, že vám to přinese nejen uvolnění, ale i vnese novou jiskru do ložnice.

Pamatujte si, že odhodlání, rozhodnost a odvaha jsou sexy vlastnosti

Mnohé tipy, jak dosáhnout čehokoli, se časem mění. A je jasné, že chceme-li dosáhnout jakékoli změny, nebude to vždy ze dne na den. Budete-li se ale držet svého odhodlání a půjdete si za svým, věci se podaří.