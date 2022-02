Jak zařadit bílou barvu do svého zimního šatníku

Ať už sněhová nadílka zasáhla vaše město, nebo se za ní chystáte do hor, inspirujte se barvou sněhových vloček a zařaďte ji do svého šatníku. Bílá totiž zdaleka nepatří jen do teplého počasí. Vyjímat se bude i na zimním outfitu. Jak na to?