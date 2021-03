Jak si užít single život

Především ženy určitého věku čelí poznámkám o ubíhajícím čase a nikdo se neptá, zda se tím opravdu trápí. Do obvyklého repertoáru patří: Na co čekáš? Už ti tikají hodiny... Ujíždí ti vlak... a rozvedení zase slýchávají: Budeš na stáří sama...

Tím se ale kupodivu není třeba zatěžovat tolik, jak by se na první pohled mohlo zdát. Alespoň podle výzkumu zahrnujícího 10 000 australských sedmdesátnic. Studie porovnávala ženy, které byly z různých důvodů celý život single, se čtyřmi dalšími skupinami – a to s vdanými s dětmi, vdanými bezdětnými, rozvedenými s dětmi a rozvedenými bezdětnými.

„Myslím, že je načase začít přemýšlet jinak o tom, co znamená být single,“ říká profesor psychologie Mooli Lahad s tím, že single život může být pro mnohé velmi naplňující, jde jen o to, zda je to ta pravá volba pro vás.

Zkrátka je na nás, zda se rozhodneme, jestli jde o permanentní životní styl, nebo jen období, které bude trvat jen do té doby, než potkáme někoho, kdo stojí za to. V obou případech může jít o pozitivní a naplňující zážitek.

„Samota je dobrou živnou půdou pro sebereflektování,“ souhlasí vztahová expertka Susan Winterová. „Je těžké být opravdu sám, pokud je člověk ve vztahu, protože partnera máme minimálně ve svých myšlenkách.“ Na druhou stranu si také partneři ustupují v různých přáních a potřebách. V single životě takové ústupky dělat nemusíte, jen jde o to, naučit se žít sám se sebou. A to bývá pro mnohé kupodivu to nejtěžší. Pokud se vám to ale podaří, otevřou se před vámi nové možnosti.