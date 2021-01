Jak si efektivně vytřídit šatník

U oblečení na doma platí, že by mělo vypadat tak, abyste se nebála v něm odemknout cizímu člověku. V českých domácnostech je ale za oblečení na doma často považováno to, které již vyšlo z módy, je moc velké, nebo naopak malé či oprané.

„Tyhle šaty jsem měla na prvním rande. A tohle tričko jsem si koupila na první dovolené u moře.“ Jsou vám tyto věty povědomé? Pokud ano a vy o tyto věci opravdu stojíte, vložte je do krabice s upomínkovými předměty. Do šatníku ale nepatří. Zbytečně tam překážejí.

To stejné platí i u podprsenek. Stačí pár vybraných kousků, o kterých víte, že vám skvěle sedí a rády je nosíte. Zbytek patří do kontejneru s oblečením.

Váš šatník by se měl obměňovat stejně rychle jako roční období. V zimě by mu proto měly vládnout huňaté svetry, teplé kabáty a kalhoty, a naopak letní topy a rozevláté šaty by měly být schované na dně skříně, popřípadě zcela mimo šatník. Jen tak docílíte uklizeného a spořádaného šatníku, ve kterém spolehlivě najdete to, co právě hledáte.